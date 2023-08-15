Придется также далее ждать, когда части войск отработают в районе Орехово в сторону Токмака, отмечает эксперт.

Мощные взрывы разгремели в населенном пункте Олешки. По предварительной информации, в результате произошло поражение двух складов боеприпасов, принадлежащих российской армии. Кроме того, сообщается о вероятном поражении скопления вооруженных захватчиков. О причинах активных ударов рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью.

«Наша разведка продолжает активно работать и довольно давно, удается заходить в глубину на 30 км, артиллерия как раз тоже работает до 30 км. По левому берегу Днепра идет серьезная работа по поиску и подготовке плацдармов для форсирования. Оно будет, скорее всего, подвязано с ударами по Крымскому мосту.

Нашим силам необходимо Крымский мост, основную магистраль перебить, вывести из строя. Придется также далее ждать, когда части войск отработают в районе Орехово в сторону Токмака и в районе Старомлыновки в сторонму Мариуполя. Лучше начинать дальнейшее форсирование, когда все эти «звезды сойдутся», так сказать» - делится эксперт о планах ВСУ на дальнейшее продвижение.

По словам эксперта, оккупанты боятся и практически нигде не воюют, где есть риск окружения. Нигде в котлах, нигде в окружении и даже в полуокружениях россияне не воюют, они сразу уходят.

Как только мы доходим к линии обороны их и пересекаем или берем под оперативный контроль линии поставки боеприпасов, они тут же начинают уходить из этого региона, так как очень сильно зависят от количества боеприпасов.

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