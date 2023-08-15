В ближайшие недели Купянское направление будет самым горячим участком фронта. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Там остается тяжелая ситуация, они продолжают пытаться атаковать, но она стабильная, мы их сдерживаем. Сейчас у них была первая попытка с лету пойти на Боровую и потом пойти на Купянск — обе не получились, мы причем выровняли фронт практически до исходного рубежа, но, скорее всего, они будут пытаться отрезать Купянск.

Два удара, два направления точнее, где они могут начать наступательные действия активные — это с Востока на Купянск вдоль реки Оскол и чуть южнее они могут пойти на Боровую, используя ту группировку войск, которая стоит в Луганской области на Сватовско-Кременном рубеже, они будут пытаться отсечь вот эту часть с городом Купянск в центре от основных сил", — заявил эксперт.

По его мнению, главная задача Герасимова — это отвлечь ВСУ, заставить нас перебрасывать резервы с центра или западной части фронта (Запорожской области) на восточную часть, на Купянск, чтобы удержать, выровнять ситуацию.

"Вот поэтому я считаю, что там будет в ближайшее время очень тяжело, и они будут всеми силами пытаться там провести наступательную операцию", — добавил Олег Жданов.

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