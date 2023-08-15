Если освобождение Урожайного будет официально подтверждено, это будет означать, что для Вооруженных сил Украины открывается выгодное направление.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, в случае освобождения Урожайного для Вооруженных сил Украины открывается два фланга в направлении на Старомлыновку.
"Действительно это выгодное направление, потому что ну Старомайорское, оно уже освобождено, а в случае если полностью официально будет подтверждено освобождение Урожайного, то это открывает нам два фланга направления на Старомлыновку. Но есть еще небольшая деревня Заветное Желание, вот такое красивое название, Заветное Желание – это последняя деревня на пути к Старомлыновке, а Старомлыновка, это уже фактически опорный пункт россиян по второй линии обороны", - говорит Александр Коваленко.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Угроза с Севера: враг полез через границу Украины, начался бой
Есть жертвы, детский сад в руинах: россияне выпустили за утро почти 30 ракет
"Это катастрофа": россияне стянули силы к Бахмуту и попали в собственную ловушку
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
По словам эксперта, таким образом можно из этого заключить, что главный опорник оккупантов в этой локации он, мягко говоря, в очень интересном положении уже окажется в ближайшее время.
Последние новости Украины:
Напомним, Угроза наступления оккупантов на Харьков: украинцам рассказали, насколько это реально.
Как сообщала Politeka, Точка надлома: оккупанты укрепляют Перекопский перешеек, эксперт обратил внимание на важную деталь.
Также Politeka писала, что Новый ракетный удар по Украине стал "особенным": эксперт указал на отличия.