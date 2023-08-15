Если освобождение Урожайного будет официально подтверждено, это будет означать, что для Вооруженных сил Украины открывается выгодное направление.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в случае освобождения Урожайного для Вооруженных сил Украины открывается два фланга в направлении на Старомлыновку.

"Действительно это выгодное направление, потому что ну Старомайорское, оно уже освобождено, а в случае если полностью официально будет подтверждено освобождение Урожайного, то это открывает нам два фланга направления на Старомлыновку. Но есть еще небольшая деревня Заветное Желание, вот такое красивое название, Заветное Желание – это последняя деревня на пути к Старомлыновке, а Старомлыновка, это уже фактически опорный пункт россиян по второй линии обороны", - говорит Александр Коваленко.

По словам эксперта, таким образом можно из этого заключить, что главный опорник оккупантов в этой локации он, мягко говоря, в очень интересном положении уже окажется в ближайшее время.

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