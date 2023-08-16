Ситуация вокруг Бахмута обострилась, российские оккупанты пытаются вернуть свои позиции в районе Клещеевки. Для этого они бросили в бой подкрепление и даже танки.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, россияне сейчас пытаются отбить Клещеевку и занять потерянные ранее позиции.

"Они отправляют туда свежие подразделения, которые получили. Они даже имеют там поддержку танков, танки Т-90М даже используют, которые считают самыми современными у себя на вооружении. Значит, отправляют на то, чтобы возобновить свои позиции возле Клещеевки, и в самой Клещеевке, но успеха не имеют потому что на самом деле у них на сегодня там не самое лучшие такое положение для ведения наступательных действий", - говорит Александр Коваленко.

По словам военного обозревателя, у оккупантов в Клещеевке ничего не получается, потому что преимущество держат Вооруженные силы Украины, так как они занимают господствующие высоты.

"Все господствующие высоты возле Клещеевки находятся под нашим контролем. А вести наступательные действия по низине, ну это такой себе суицидальный в общем-то сценарий. Кроме этого происходят соответственные действия также положительные со стороны сил обороны Украины в районе Курдюмовки", - рассказал Коваленко.

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