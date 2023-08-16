Военный эксперт считает, что в публичном пространстве есть только 10% информации от того, что происходит на самом деле.

Главный результат этого контрнаступления, которого хотелось бы украинцам, это выход на побережье Азовского моря и перерезание оккупантам сухопутного коридора в Крым. Однако если этого не произойдет, будет совсем другая история.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, заниматься прогнозированием войны очень неблагодарное дело, потому что в любой момент ситуация может кардинально измениться. однако Грабский поделился своим видением ситуации на фронтах в рамках этой летней кампании контрнаступления ВСУ.

"Мы можем делать только определенные предположения и выражать наши пожелания, на основании которых мы можем потом прогнозировать наши дальнейшие действия. Ну и в перечень моих пожеланий, конечно, входит прорыв вражеской обороны и выход на побережье Азовского моря, что сделает дело освобождения Крыма, ну делом недели. А если это не удастся, то будет уже немножко другая ситуация, и мы уже будем выходить немного из других реалий", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас видно то, что противник ближайшей перспективе не будет способен проводить активные широкомасштабные наступательные операции.

"Свидетельством тому были его попытки прорваться в районе Бахмута, где он фактически потерял целый корпус ПВК "Вагнер". Эта его попытка имеет еще колоссальное преимущество и серьезные возможности по сосредоточению ресурсов, чтобы пытаться прорываться в районе Купянска, в районе Сватово, в районе Кремневой, где противник, имея колоссальную группировку войск, фактически не достиг никакого результата или результат мизерный, ввиду того количества войск, которые он имеет на сегодняшний день. Поэтому, делать какие-то определенные прогнозы очень сложно", - говорит эксперт.

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