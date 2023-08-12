Уже осенью будет понятно и можно будет оценивать результаты летнего контрнаступления. Есть все предпосылки к тому, что ВСУ обрежут сухопутный коридор с Крымом и возьмут полуостров в осаду, оставив российские войска там без снабжения.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный ВСУ Евгений Карась.

По его словам, уже есть ощущение, что цели ВСУ будет достигнуты, особенно в плане перерезания сухопутного коридора РФ с Крымом.

"Мы точно перережем сухопутное сообщение с Россией, это главное, мы перережем сухопутное сообщение и, соответственно, Крым будет весь висеть на этой вот одной опоре Крымского моста. Выбиваешь и все дальше сыпется. И тогда уже мы будем делать какие-то интересные удары по Москве, чтобы они там скорее подписали мирный договор и свалили без боя", - говорит Евгений Карась.

Как иронизирует военный, тогда уже ВСУ смогут обстреливать какую-то подобную скульптуру, типа, как оккупанты на днях пытались стрелять по статуе Родина-Мать в Киеве.

"Я так смотрю, что оно к тому идет. Вот история с Крымом в осаде, который они точно не удержат. Это будет огромный психологический надлом для россиян. Из чего можно предположить, что будет история, где они не переживут эту трагедию. Может и переживут и дальше будет бодалово, воюем, воюем, дальше воюем, новые корпуса, вот. Но я надеюсь, что может нам повезет, и это будет точка психологически очень сильно надлома", - говорит Евгений Карась.

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