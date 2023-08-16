Во многом завершение или продолжение войны в Украине будет зависеть от грядущих выборов в США.

Украину не будут склонять к миру на российских условиях, однако со стороны западных партнеров будут звучать советы, как поступить в той или иной ситуации. Тем временем Путин будет пытаться затянуть боевые действия как минимум до президентских выборов в США в надежде, что победит выгодный для него кандидат Трамп.

Об этом в эфире ТСН рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Мы не соглашались на мир на российских условиях, там, например, на признание Крыма российским после 2014 года, а сейчас так тем более. Речь может идти о прекращении боевых действий, об этом точно советы будут, и это связано с приближением прежде всего президентских выборов США. В США уже осенью начинаются праймериз, а в ноябре следующего года будут президентские выборы. И безусловно для Байдена нужно будет найти какие-то варианты условной относительной победы для Украины", - говорит Фесенко.

Как отмечает политолог, один сценарий, это со стороны Байдена хотя бы частичное содействие в победе Украины, но для этого нужно активизировать военную помощь Украине. Второй сценарий – выйти на завершение войны и тогда он может сказать, что он способствовал тому, что Путин прекратил войну.

"Другое дело, это надо понимать, а пойдет ли Путин на это? Путин может сознательно затягивать военные действия, боевые действия, как минимум до даты президентских выборов в США. Или до инаугурации нового президента, если, например, победит Трамп. Так что такой сценарий, к сожалению, существует. И само начало тех или иных переговоров, оно не означает, что стороны о чем-то договорятся", - говорит политолог.

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