Россияне помешаны на сакральных датах, поэтому очень большая вероятность, что на День Независимости Украины, 24 августа, они устроят массовую ракетную и шахедную атаку.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Петр Черник.
По его словам, скорее всего оккупанты уже готовятся к массированной атаке. Однако, они вряд ли смогут повторить одномоментные атаки, как в первый день войны 24 февраля 2022 года, и атаку в прошлом декабре, когда выпустили за сутки 235 ракет.
"Высока вероятность, что волна ударов начиная с 22-го по 25 августа вероятнее всего будет. Сумеют ли они пройти планку, скажем, декабря месяца – пока за декабрь самый массированный удар в месячном выражении более 235 ракет. И пройдут ли они планку первого дня – был первый день, напомню, они выпустили за раз 124 ракеты, одномоментно, мне трудно сказать. У них на самом деле накапливается проблематика с авиационными носителями", - говорит Петр Черник.
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По словам военного эксперта, носители российских ракет еще рабочие, однако, они изнашиваются от такого количества запусков ракет.
"Носитель, наносящий удары – Ту-95МС, самый младших их них 94-го года производства. Каждый его вылет – это серьезная нагрузка на двигатели, и вообще на сам планер. Это все будет истощаться, но не такими быстрыми темпами, как бы мы этого хотели", - говорит Черник.
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