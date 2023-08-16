Россияне очень щепетильно относятся к символическим датам, поэтому велика вероятность, что 24 августа будет серьезная атака.

Россияне помешаны на сакральных датах, поэтому очень большая вероятность, что на День Независимости Украины, 24 августа, они устроят массовую ракетную и шахедную атаку.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, скорее всего оккупанты уже готовятся к массированной атаке. Однако, они вряд ли смогут повторить одномоментные атаки, как в первый день войны 24 февраля 2022 года, и атаку в прошлом декабре, когда выпустили за сутки 235 ракет.

"Высока вероятность, что волна ударов начиная с 22-го по 25 августа вероятнее всего будет. Сумеют ли они пройти планку, скажем, декабря месяца – пока за декабрь самый массированный удар в месячном выражении более 235 ракет. И пройдут ли они планку первого дня – был первый день, напомню, они выпустили за раз 124 ракеты, одномоментно, мне трудно сказать. У них на самом деле накапливается проблематика с авиационными носителями", - говорит Петр Черник.

По словам военного эксперта, носители российских ракет еще рабочие, однако, они изнашиваются от такого количества запусков ракет.

"Носитель, наносящий удары – Ту-95МС, самый младших их них 94-го года производства. Каждый его вылет – это серьезная нагрузка на двигатели, и вообще на сам планер. Это все будет истощаться, но не такими быстрыми темпами, как бы мы этого хотели", - говорит Черник.

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