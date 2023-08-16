В последнее время россияне активизировалось на Лиманском направлении, это по сути единственное направление, где они могут позволить себе наступательные действия. Главной их задачей в рамках этого наступления является захват станции Купянск Узловой.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, противник собрал в этом направлении уже более 100 тысяч личного состава.

"Вот одна из точек приложения силы этой всей русской – это направление именно Купянск Узловой, они будут рваться туда, именно к этой ж/д-станции. Она нужна им для того, чтобы перебрасывать достаточное количество военной амуниции дальше уже – и на Луганскую, и на Харьковскую, и на Донецкую области. Без Купянска Узлового, там развязка по ж/д, для россиян очень сложно. Поэтому одна из задач у них, конечно, будет стоять – это выход именно на этот населенный пункт", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, именно на это направление оккупанты перебросили дополнительные резервы, в частности тактические резервы.

"Основные резервы их мы еще не трогали. Те, которые готовятся, это стратегические резервы, которые готовятся для прорыва на Южных фронтах, на Запорожском и Херсонском. Ну вот за счет Донецкого и Луганского направления оперативно резервы конечно перебрасываются. Плюс туда перебрасывается определенное количество стволов артиллерии с дополнительным количеством уже приданных снарядов. Ну будем удерживать. Тяжело, однозначно, там будет тяжело месяц-полтора до осенних дождей, россияне будут пытаться выйти на Купянск Узловой", - говорит эксперт.

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