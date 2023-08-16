Самая главная потребность на фронте для украинской армии сейчас – это дальнобойные средства поражение, дальнобойные ракеты, которыми ВСУ смогут уничтожать вражеские аэродромы и другие военные объекты.
Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов.
Как пошутил военный, ему бы хотелось попросить что-то для себя, однако, если объективно оценивать ситуацию, то первая потребность вооруженных сил сейчас – это дальнобойные ракеты. Однако, как отмечает Сазонов, любое другое вооружение тоже лишним не будет.
"Объективно, дальнобойные ракеты. Нужны дальнобойные ракетой, чтобы поражать аэродромы врага, чтобы он не мог, был не в состоянии наносить нам удары, вот эти ночные бомбардировки, это очень нужно. Во-вторых, ну я уже говорил – всегда БК лишним не бывает. Больше мин для минометов, больше снарядов для артиллерии, больше ракет для систем залпового огня, вот это нужно", - говорит Кирилл Сазонов.
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По словам военного, конечно же украинским войскам нужны авиабомбы и самолеты, больше самолетов. А также нужны стволы, техника, больше боекомплектов и снарядов.
"Потому что сейчас тоже есть лимиты. И мы знаем это, у нас и на юге есть лимит, сколько мин может выпустить наша минометная группа в сутки. К сожалению. Конечно, хотелось бы больше", - подытожил военный.
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