Украинское контрнаступление на такое быстрое, как прошлогодние Харьковская и Херсонская операции, но на это есть свои причины.

Одним из главных преимуществ Вооруженных сил Украины в этом контрнаступлении и войне в целом стала западная военная техника. Однако, это тот случай, когда преимущество в некотором смысле стало и недостатком.

Об этом говорится в статье ВВС.

Многие из систем западных вооружений современные – они были разработаны или модернизированы относительно недавно. И это вооружение, которое сейчас есть у ВСУ, в разы превышает по эффективности старые российские и советские системы. К слову, именно советское вооружение преимущественно было у украинской армии перед полномасштабным вторжением.

Сейчас же ситуация существенно изменилась. Так, Украина получила британские танки Challenger II, которые поставили на вооружение в конце 1990-х годов. Немецкие танки Leopard 2A6 – модернизированная версия машины, отвечающая всем современным стандартам. Среди других современных средств – шведская БМП CV90, американские бронемашины Stryker и Bradley и многие другие. По своих характеристиках многие из этих номенклатур превосходят по тактико-техническим параметрам аналогичные российские.

Однако, есть и проблема – освоение новой современной техники украинскими экипажами требует времени и усилий. А в условиях войны это может быть затруднительно.

"Любая боевая машина используется в бою, где иногда все решают даже не секунды, а доли секунд, и поэтому экипаж должен уметь управлять на уровне рефлексов. После начала вторжения западные партнеры Украины пытались передавать ей системы вооружений советского образца – в этом случае не нужно было тратить время на обучение экипажей, хорошо знакомых с такой техникой. Однако впоследствии запасы доступных Т-72, БМП и других машин стали иссякать", - говорится в статье ВВС.

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