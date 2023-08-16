У метро Печерская, на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Арсенальной столкнулись BMW и Volkswagen, сообщают паблики.
В результате столкновения есть пострадавшие, их забрали «скорые».
На опубликованных с места ДТП кадрах можно увидеть, что сила удара была такой, что автомобили разорвало на куски.
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Первыми на помощь пострадавшим пришли прохожие.
Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.
«Летчики»,
«Даже не 80 и не 100, думаю, что все 150»,
«Шли на взлет»,
«Кажется, не все поняли какую жизнь хрупкую и короткую», «Гонщики…», - комментируют пользователи соцсетей ужасающие кадры .
О количестве пострадавших и их состоянии пока не сообщается.
Напомним, ранее стали известны подробности убийства женщины в центре Киева.
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