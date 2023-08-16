У метро Печерская, на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Арсенальной столкнулись BMW и Volkswagen, сообщают паблики.

В результате столкновения есть пострадавшие, их забрали «скорые».

ДТП в центре Киева

ДТП в центре Киева

На опубликованных с места ДТП кадрах можно увидеть, что сила удара была такой, что автомобили разорвало на куски.

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Первыми на помощь пострадавшим пришли прохожие.

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

«Летчики»,

«Даже не 80 и не 100, думаю, что все 150»,

«Шли на взлет»,

«Кажется, не все поняли какую жизнь хрупкую и короткую», «Гонщики…», - комментируют пользователи соцсетей ужасающие кадры .

ДТП в центре Киева

Авария в центре Киева

О количестве пострадавших и их состоянии пока не сообщается.

Напомним, ранее стали известны подробности убийства женщины в центре Киева.

Последние новости Украины:

Жуткая авария всколыхнула Прикарпатье – кадры.

Также сообщалось о несчастьях во Львове - черный "BMW" налетел на женщину и детей.

Кроме того, о серьезном ЧП на украинской железной дороге - поезда естрено меняют маршруты.