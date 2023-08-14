Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Львівщини, нещастя сталося на одній з вулиць Львова.
«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «BMW 530D», 36-річний львів’янин, здійснив наїзд на трьох пішоходів – 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку, усі – мешканці Львівської області», - розповіли поліцейські обставини ДТП.
Пішоходи отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.
Відкрите кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Додамо, раніше повідомлялось про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Тернопільській області на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.
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Крім того, Politeka.net писала, що після нових ворожих атак у Запорізькій області замість будинків тепер вирви і сміття.