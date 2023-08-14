Серйозна ДТП сталася у Львові, де водій автомобіля «BMW 530D» здійснив наїзд на пішоходів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Львівщини, нещастя сталося на одній з вулиць Львова.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «BMW 530D», 36-річний львів’янин, здійснив наїзд на трьох пішоходів – 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку, усі – мешканці Львівської області», - розповіли поліцейські обставини ДТП.

Пішоходи отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.

Відкрите кримінальне провадження, водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Додамо, раніше повідомлялось про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Тернопільській області на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 44-річний мешканець міста Буськ, не впорався з керуванням – транспортний засіб виїхав на узбіччя та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій «Гольфа» та четверо його пасажирів – двоє чоловіків віком 34 та 50 років та двоє жінок віком 39 та 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

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