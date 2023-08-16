На Купянском направлении идут очень тяжелые бои, оккупанты лезут "волнами".

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, оккупанты лезут на Синьковку.

«Бросают мясо на штурмы, накатываются волнами», – рассказал защитник.

«Демон» также подчеркнул, что украинским защитникам там сейчас очень тяжело сдерживать эти «накаты».

«Стоят сейчас, но многое будут определять ближайшие дни», - добавил «Бахмутский демон».

«Демон» рассказал, что оккупанты «в своих телевизорах уже в Синьковке», но на самом деле это не так.

Российские командиры гонят их вперед, как «мясо». Трупы не забирают, о настоящей ситуации на Купянском направлении не рассказывают, о том факте, что раненые оккупанты остаются лежать на поле боя, умирая и молясь, чтобы их свои же минометы не накрывали, тоже молчат.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

«На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области», - сообщили в Генштабе.

Напомним, идет эвакуация гражданского населения из общин Купянского района.

Ранее сообщалось, что за сутки из опасных мест были эвакуированы еще 96 человек. В том числе 21 ребенок, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью.

Всего с 9 августа эвакуировано 344 человека, в том числе 111 детей. Они получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь.

В случае необходимости людям предоставляют бесплатное жилье.

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