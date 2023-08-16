Дуже важка ДТП сталася на однієї з центральних вулиць столиці.

Біля метро Печерська, на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Арсенальної зікнулися BMW та Volkswagen, повідомляють пабліки.

Внаслідок зіткнення є постраждалі, їх забрали «швидкы».

На опублікованих з місця ДТП кадрах можна побачити, що сила удару була такою, що автомобілі розірвало на шмаття.

Першими на допомогу постраждалим прийшли перехожі.

Обставини і причини ДТП встановлять правоохоронці.

«Льотчики», «Навіть не 80 і не 100, думаю, що всі 150», «Йшли на зліт», «Здається, не всі зрозуміли яке життя крихке і коротке», «Гонщики…», - коментують користувачі соцмереж жахливі кадри.

Про кількість потерпілих та їх стан поки не повідомляється.

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