Біля метро Печерська, на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Арсенальної зікнулися BMW та Volkswagen, повідомляють пабліки.
Внаслідок зіткнення є постраждалі, їх забрали «швидкы».
На опублікованих з місця ДТП кадрах можна побачити, що сила удару була такою, що автомобілі розірвало на шмаття.
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Першими на допомогу постраждалим прийшли перехожі.
Обставини і причини ДТП встановлять правоохоронці.
«Льотчики», «Навіть не 80 і не 100, думаю, що всі 150», «Йшли на зліт», «Здається, не всі зрозуміли яке життя крихке і коротке», «Гонщики…», - коментують користувачі соцмереж жахливі кадри.
Про кількість потерпілих та їх стан поки не повідомляється.
Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці вбивства жінки в центрі Києва.
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