Как сообщили в Одесской ОВА, за ночь оккупанты атаковали Одесчину дважды, пишет Politeka.net.

«Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области», – говорится в сообщении.

В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.

Вспыхнули пожары. В настоящее время они ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Также сообщается о ночной атаке на Харьковщину.

«Минувшей ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия», - сообщили в Харьковской ОГА.

Потерпевших нет.

В свою очередь в Воздушных силах ВС Украины рассказали, сколько удалось уничтожить «Шахедов».

«Ночью 16 августа 2023 г. российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесчины ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».

Пуски «шахедов» осуществлялась в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда)», - говорится в сообщении.

Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить в пределах Одесской и Николаевской областей 13 вражеских БПЛА.

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ВСУ выбили оккупантов из важного населенного пункта.

Также сообщалось о главном преимуществе ВСУ в этой войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация под Бахмутом обострилась еще больше.