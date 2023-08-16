Как сообщили в Одесской ОВА, за ночь оккупанты атаковали Одесчину дважды, пишет Politeka.net.
«Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области», – говорится в сообщении.
В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.
Вспыхнули пожары. В настоящее время они ликвидированы сотрудниками ГСЧС.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Большой бедой обернулось открытие суши бара: пострадавших все больше
Угроза наступления оккупантов на Харьков: украинцам рассказали, насколько это реально
Сумская решила оздоровиться на роскошном курорте: "Сколько военных там лечится?"
Наступление не получилось: на Купянском направлении начались проблемы, эвакуироваться уже поздно
Также сообщается о ночной атаке на Харьковщину.
«Минувшей ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по с. Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия», - сообщили в Харьковской ОГА.
Потерпевших нет.
В свою очередь в Воздушных силах ВС Украины рассказали, сколько удалось уничтожить «Шахедов».
«Ночью 16 августа 2023 г. российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесчины ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».
Пуски «шахедов» осуществлялась в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда)», - говорится в сообщении.
Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить в пределах Одесской и Николаевской областей 13 вражеских БПЛА.
Последние новости Украины:
ВСУ выбили оккупантов из важного населенного пункта.
Также сообщалось о главном преимуществе ВСУ в этой войне.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация под Бахмутом обострилась еще больше.