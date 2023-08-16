Российские ракеты стали очень быстро менять траекторию полета. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого" объяснил опасность новой тактики оккупантов.

"Давайте будем говорить откровенно: наша система противовоздушной обороны находится не на том уровне, чтобы оперативно реагировать на те вызовы и угрозы, которые противник создает постоянно. И это, в принципе, является постоянной практикой, так было всегда, и наше умение реагировать должно отрабатываться соответственно теми ресурсами, которыми мы располагаем.

Да, изучение возможностей ракет, их перелеты — безусловно, мы будем изучать, мы будем пытаться создать определенные силы и средства противодействия, но мы критически зависим от поставок ресурсов Запада на сегодняшний момент, поэтому говорить о том, что мы сможем быстро справиться с этой задачей, будет немного слишком оптимистично", — заявил Сергей Грабский.

Но, по словам эксперта, есть способ более эффективного противодействия этой угрозе.

"Противодействовать мы можем, ликвидируя причины, а не последствия. Ракета уже есть следствие, то есть если мы будем иметь возможность сбивать или уничтожать объекты доставок и именно атаковать аэродромы россии, так как это было в случае с Энгельсом и так далее, то мы можем и немного изменить правила игры. Так же если мы будем иметь возможность более активно атаковать корабли Черноморского флота и параллельно с этим, конечно, наращивать наши алгоритмы противодействия воздушным целям, усиливать мощь нашей противовоздушной обороны, противоракетной обороны", - добавил Сергей Грабский.

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