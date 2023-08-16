За прошедшие сутки российские военные убили четырех жителей Донетчины и ранили еще семерых. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на 16 августа.

На Донецком направлении утром вражеские силы открыли огонь из танков по двум улицам города Авдеевка. В Кураховской общине было обстреляно из "Ураганов" сельскохозяйственное предприятие.

В городе Северск на Лисичанском направлении в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения, также было разрушено административное здание и повреждены два дома. В Лиманской общине также не обошлось без жертв: один человек погиб в Ямполе, а еще один был ранен в Торском.

Что касается Горловского направления, то в Торецкой общине в Северном были ранены два человека, а также повреждены пять домов и административное здание. В поселке Дружба был поврежден один дом.

По Константиновке российские оккупанты выпустили четыре залпа из Смерчей. Это привело к повреждению девяти домов, газопровода и двух линий электропередач. Четыре дома повреждены в Часовоярской общине, еще несколько - в городке Рай-Александровка Николаевской общины.

На Волновахском направлении под огонь попали Богоявленка, Максимовка и Угледар.

Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1661 человека в Донецкой области, еще 4009 человек ранили. Это данные без учета Мариуполя и Волновахи, где невозможно точно установить количество жертв.

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