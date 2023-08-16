Актер "Игры престолов" и популярных фильмов скончался в возрасте 36 лет.

Умер британский актер Даррен Кент, засветившийся в сериале "Игра престолов" и различных фильмах. О трагедии сообщили в его агентстве Carey Dodd Associates.

"С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время. Покойся с миром, друг ❤️", - сказано в публикации.

Ему было всего 36. Точная причина смерти актера не сообщается, но известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Даррен Кент боролся с остеопорозом, артритом и редким заболеванием кожи.

Даррен Кент появился в сериале "Игра престолов" от HBO в июне 2014 года в эпизоде ​​"Дети" - финале четвертого сезона. Он сыграл пастуха коз, который показывает ошеломленной Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) обугленные останки своей 3-летней дочери, которую убил Дрогон.

Кроме этого, актер снимался в фильмах «Подземелье и драконы: Честь воров», «Зеркала», «Белоснежка и охотник», «Мое дикое сердце», «Маленький незнакомец», «Джиперс Криперс: Возрожденный».

Кент занимался не только актерством. Он также был сценаристом и режиссером нескольких фильмов, включая криминальную драму 2015 года «Злоупотребление протоколом».

Последние новости Украины:

Напомним, оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.

Также сообщалось о гибели на фронте молодого украинского актера.

Кроме того Politeka.net писала о кончине знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.