Российские оккупанты несколько суток назад снова активизировались на направлении Боровой.

Судя по всему, противник стремится сохранить свой плацдарм на реке Жеребец. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, пополненные передовые подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) оккупантов предприняли попытку в районе с.Сергеевка снова оттеснить подразделения ВСУ в юго-западном направлении. Параллельно подразделения 21-й омсбр противника, действуя из рубежа с.Ковалевка - с.Кармазиновка, также попытались пробиться к прудам в районе с.Островское.

"На обоих участках противнику удалось продвинуться на расстояние в 1 -1.2 км, но достичь поставленных целей не удалось... В свою очередь, передовые подразделения ВСУ, в районе с.Новоегоровка контратаковали противника и смогли вытеснить его, по крайней мере из западной части из с.Новоегоровка... по сути, создав возможность "отсечения" северной части плацдарма противника на р. Жеребец", — пишет эксперт.

Константин Машовец констатировал, что борьба за плацдарм противника на р.Ч.Жеребец, который протянулся от Сергеевки до Нововодяного продолжается. Причем шансы противника на то, чтобы прорваться в направлении Боровой, сомнительные.

Военный обозреватель добавил, что в ближайшее время противник, вероятно, также возобновит активные наступательные действия в районе северо-восточнее с.Стельмаховка, а также попытается из рубежа с.Коломыйчиха - с.Джерельное выйти на рубеж с.Мясожаровка - с.Андреевка.

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