На Бердянском направлении со стороны оккупантов проявили себя "дети лейтенанта Ходаковского" (11-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса, они же батальон "Восток"). Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

"До этого они достаточно активно "воевали под Урожайным" в основном в сообщениях своего "патрона", но вот дошла очередь и до них. Судя по всему, по крайней мере один батальон из состава этого формирования был выдвинут командованием противника на отрезок фронта восточнее с.Заветное Желание... с целью не допустить обхода с фланга позиций 247-го десантно-штурмового полка и 60-й омсбр противника, занявших позиции по р.Мокрые Ялы", — заявил эксперт.

Также Константин Машовец отметил, 136-я отдельная мотострелковая бригада противника готовится к повторным контратакам западнее с.Заветное Желание в направлении с.Старомайорское. По его мнению, очевидно, что российское командование после отступления из с.Урожайное уже испытывает непосредственную угрозу своему Старомлиновскому району обороны.

Воеенный обозреватель указал на еще один интересный нюанс: тот факт, что противник еще не вел в бой подразделения 336-й отдельной бригады морской пехоты на направлении на с.Старомайорское, обусловливается ситуацией в районе с.Приютное.

"Ее явно придерживают для использования именно в том направлении, на случай, если там что-то и где-то "посыплется"... потому что, очевидно, что 394-й мотострелковый полк противника не может до бесконечности удерживать выступ, окруженный с 3-х сторон...причем, что в плане МТО висит по существу на одной дороге со стороны с.Ремика на с.Приютное", — добавил эксперт.

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