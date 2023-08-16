Наемники ЧВК «Вагнер» продолжают находиться в Беларуси, и вот что о них известно.

По некоторым данным, всего в Беларуси может находиться 4000-4500 наемников ЧВК «Вагнер». Такие цифры называет мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Аналитики подчеркивают, что информация о вывозе части наемников из Беларуси в Россию по-прежнему не получила подтверждений. Также не были зафиксированы специальных вывозных рейсов с наемниками из Беларуси в Африку.

Кроме того, не фиксируются активные перемещения «вагнеровцев» по самой Беларуси.

«Основным местом размещения наемников является лагерь в деревне Цель Осиповичского района. По нашей информации, наемниками также используют для своих целей территорию бывшего военного городка № 28 «Поплавы» в Осиповичском районе», - сообщают в «БГ».

Аналитики добавляют, что одним из направлений деятельности наемников является проведение тренировок с ВС РБ, другими силовыми структурами режима Лукашенко. Так, было известно, что военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады завершили совместные тренировки с «вагнеровцами».

«Присутствие наемников в Беларуси активно используется для проведения информационных провокаций и создания напряженности на границах со странами НАТО», - пояснили в мониторинговой группе.

Добавим, тем временем в Институте изучения войны (ISW) заметили, что хотя Евгений Пригожин охотно комментирует деятельность ЧВК в Африке, он воздерживается от комментариев о войне в Украине.

Судя по всему, он может следовать указаниям, запрещающим любые комментарии на тему войны в Украине.

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