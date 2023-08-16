На Куп’янському напрямку йдуть дуже важкі бої, окупанти лізуть "хвилями".

Про це, як пише Politeka.net, розповів військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

За його словами, окупанти лізуть на Синьківку.

«Кидають м‘ясо на штурми, накочуються хвилями», - розповів захисник.

«Демон» також підкреслив, що українським захисникам там зараз дуже важко стримувати ці «накати».

«Та стоять зараз, але багато що визначатимуть ближчі дні», - додав «Бахмутський демон».

«Демон» розповів, що окупанти «в своїх телевізорах вже в Синьківці», але насправді це не так.

Російській командири женуть їх вперед, як «м’ясо». Трупи не забирають, про справжню ситуацію на Куп’янському напрямку не розповідають, про той факт, що поранені окупанти залишаються лежати на полі бою, вмираючи і молячись, щоб їх свої ж міномети не накривали, теж мовчать.

Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області», - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, триває евакуація цивільного населення з громад Куп'янського району.

Раніше повідомлялось, що за добу з небезпечних місць евакуювали ще 96 людей. У тому числі 21 дитина, 47 жінок та 4 людини з інвалідністю.

Усього з 9 серпня евакуйовано 344 людини, в тому числі 111 дітей. Вони отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу.

В разі необхідності люди забезпечуються безкоштовним житлом.

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