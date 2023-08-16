Также на Токмакском направлении противник изо всех сил пытается остановить процесс расширения "точки соприкосновения" передовых подразделений ВСУ с первыми позициями своего главного рубежа обороны. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Эксперт отметил, что оккупанты завершили процесс перемещения 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии на Токмакское направление. Его подразделения уже фиксируются юго-восточнее с.Работино.

"Ситуация на этом направлении, не выглядит для противника, как соответствующая термину "украинское наступление выдохлось". Судя по всему, оно... ну очень далеко от этого определения. По крайней мере, локальную линию опорных пунктов северо-западнее и западнее с.Работино противник был вынужден покинуть (насколько я понял, батальонный район обороны западнее села противник уже не контролирует)", — пишет Константин Машовец.

По его словам, ВСУ прорвали существовавший между с.Копани и с.Работино оборонный рубеж. Более того, подразделения оккупантов, которые сейчас пытаются не допустить освобождения Работино украинскими войсками уже явно не справляются самостоятельно.

"Что касается передовых позиций главного рубежа обороны противника, то фиксируется развертывание на них, по крайней мере, одного батальона 100-й отдельной разведывательной бригады (орвбр) противника западнее с.Вербовое", — добавил военный обозреватель.

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