Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Светлане Орловской рассказал, чего ждать украинцам 24 августа.

"Россиян как-то тянет к датам, проблема это у них. Потому однозначно в районе Дня Независимости они постараются его испортить как минимум, хотя есть моменты, связанные все-таки с временем приложения усилий. Я не думаю, что это будет сильно масштабно", — заявил Роман Свитан.

По мнению эксперта массированные атаки оккупантов начнутся в районе октября, и бить они снова будут по энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Поэтому, если планируется атака на 24 августа, то она будет больше символической, чисто для галочки.

Ракетный удар, атака, ПВО, ВСУ, скриншот: YouTube

"Я не думаю, что она будет масштабная, несколько дней или неделя. Одну волну могут отправить, чтобы обозначить. Они могут до 50-70 летательных аппаратов, если брать с шахедами вместе, организовать. Ограничено это носителями российских ракет: и носителями-кораблями (теми же носителями "Калибров") и Ту-95 — не так их и много, как оказалось, которые могут нести ракеты", — подчеркнул Роман Свитан.

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Эксперт также рассказал, что ракеты гораздо опаснее "шахедов".

"Шахед чуть ли не в 10 раз медленнее движется, его намного проще в этом смысле сбить. Потому ракеты, особенно в большом количестве, могут пресыщать нашу систему обороны и как-то прорываться, они могут действительно нести серьезный ущерб. Им противодействовать возможно только увеличением количества плотности ПВО, количества зенитно-ракетных комплексов", — добавил Роман Свитан.

Роман Свитан

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