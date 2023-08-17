Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Светлане Орловской рассказал, чего ждать украинцам 24 августа.

"Россиян как-то тянет к датам, проблема это у них. Потому однозначно в районе Дня Независимости они постараются его испортить как минимум, хотя есть моменты, связанные все-таки с временем приложения усилий. Я не думаю, что это будет сильно масштабно", — заявил Роман Свитан.

По мнению эксперта массированные атаки оккупантов начнутся в районе октября, и бить они снова будут по энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Поэтому, если планируется атака на 24 августа, то она будет больше символической, чисто для галочки.

"Я не думаю, что она будет масштабная, несколько дней или неделя. Одну волну могут отправить, чтобы обозначить. Они могут до 50-70 летательных аппаратов, если брать с шахедами вместе, организовать. Ограничено это носителями российских ракет: и носителями-кораблями (теми же носителями "Калибров") и Ту-95 — не так их и много, как оказалось, которые могут нести ракеты", — подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт также рассказал, что ракеты гораздо опаснее "шахедов".

"Шахед чуть ли не в 10 раз медленнее движется, его намного проще в этом смысле сбить. Потому ракеты, особенно в большом количестве, могут пресыщать нашу систему обороны и как-то прорываться, они могут действительно нести серьезный ущерб. Им противодействовать возможно только увеличением количества плотности ПВО, количества зенитно-ракетных комплексов", — добавил Роман Свитан.

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