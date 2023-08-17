Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал военный эксперт Сергей Грабский.
«Нужно понимать, что выход в районе Урожайного открывает для нас достаточно серьезные перспективы дальнейшего продвижения и расширения нашего контакта с главной линией обороны противника», - отметил Грабский в эфире телемарафона.
По его словам, освобождение Урожайного создает предпосылки для дальнейшего давления на оборону противника, как на этом направлении, так и на других.
"И создает предпосылки для возможного прорыва этой обороны. Возможно, на этом направлении. Может быть, на других.
Мы говорим о том, что мы подходим к новому этапу нашей наступательной операции. А именно – борьба за разрушение главной обороны противника, прорыва и выхода на оперативное пространство", - объяснил Грабский.
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Также военный эксперт сообщил, что враг понимает всю угрозу и перебрасывает на этот участок фронта резервы.
«В ближайшие дни ситуация будет оставаться очень сложной, ведь противник полностью осознает всю угрозу от того, что может произойти в случае прорыва обороны. Как в этом направлении, так и на других участках фронта.
Поэтому он спешно перебрасывает туда все имеющиеся резервы для того, чтобы любым способом не допустить прорыва наших сил», - подчеркнул Грабский.
Добавим, украинские войска имели успех к югу от освобожденного накануне Урожайного.
Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
«По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал спикер.
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