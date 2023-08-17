Так, сегодня около 6:50 враг обстрелял село Ковшаровка Купянского района.
«Поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», – сообщили в Харьковской ОГА.
Кроме того, за прошлые сутки под обстрелами находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
Так, в результате удара управляемыми авиабомбами по с. Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере четыре частных дома.
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«По пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю», - рассказали в Харьковской ОГА.
К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура. В поселке Покаляне разрушен частный дом, произошел пожар.
В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, вспыхнул пожар. А в районе села Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.
«В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, который умер в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители», - сообщили о трагедии в ОГА.
Также отмечается, что на Купянском направлении российские оккупанты пытались идти в наступление в районе Сеньковки. Под огнем наших защитников отступили с потерями.
Добавим, украинский военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что Купянское направление тяжелое, но россияне несут большие потери.
В землю под Синьковкой, по его словам, оккупанты здесь «залегают хорошо».
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