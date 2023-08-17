Российские захватчики уничтожают все, до чего могут дотянуться, превращая населенные пункты в пепел и пожарища.

Так, сегодня около 6:50 враг обстрелял село Ковшаровка Купянского района.

«Поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», – сообщили в Харьковской ОГА.

Кроме того, за прошлые сутки под обстрелами находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Так, в результате удара управляемыми авиабомбами по с. Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

«По пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю», - рассказали в Харьковской ОГА.

К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура. В поселке Покаляне разрушен частный дом, произошел пожар.

В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, вспыхнул пожар. А в районе села Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

«В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, который умер в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители», - сообщили о трагедии в ОГА.

Также отмечается, что на Купянском направлении российские оккупанты пытались идти в наступление в районе Сеньковки. Под огнем наших защитников отступили с потерями.

Добавим, украинский военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что Купянское направление тяжелое, но россияне несут большие потери.

В землю под Синьковкой, по его словам, оккупанты здесь «залегают хорошо».

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