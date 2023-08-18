В Сети появились новые кадры, как сегодня выглядит Каховское водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Каховское водохранилище было одним из самых крупных в Европе и самым крупным в русле Днепра, пишет Politeka.net.

Напомним, что подрыв россиянами Каховской плотины утром 6 июня вызвало широкомасштабное наводнение, от которого пострадали населенные пункты и сельскохозяйственные угодья по всему региону. Точное количество жертв неизвестно до сих пор, так как россияне скрывают, сколько людей погибло на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Теперь же там, где были глубокие воды, орашающие километры пахотных земель по обе стороны Днепра, появилось другое «море» - зеленое.

Дно Каховского водохранилища зарастает травой. В Сети появились новые кадры, во что превращается Каховское водохранилище после подрыва ГЭС.

Пользователи соцсетей сранивают увиденное с «морем», футбольными полями, называют происходящее экоцидом и верят, что враг поплатится за все зло, содеянное Украине:

«Каховское водохранилище – это акт экоцида»,

«С одной стороны красиво, а с другой…»,

«Им все вернется с процентами», «Полей прибавилось, можно сажать много чего», «Скоро там и деревья начнут расти», «Чем поливать эти поля? Все горит»,

«Да уж, пипец экологии»,

«Не пустыня, уже хорошо», «Травяное море»,

«Слезами делу не поможешь, надо работать с тем, что есть», «Была пустыня, потом водохранилище, а теперь снова пустыня. И как говорят пророки: «когда пустыня зацветет, то в том месте будет мир и люди получат божью благодать!» верим и ждем»,

«Целый регион превратили в пустыню, а им помидорчики огородики, слов нет»,

«Люди без жилья, без работы остались, жизни потеряли, регион теперь пустыня…»,

"Не верю своим глазам".

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