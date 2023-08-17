Російські загарбники знищують все, до чого можуть дотягнутися, перетворючи населені пункти на попіл і згарища.

Так, сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району.

«Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих», - повідомили в Харківській ОДА.

Крім того, минулої доби під обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Так, внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

«По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю», - розповіли в Харківській ОДА.

На щастя, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У селищі Покаляне зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, спалахнула пожежа. А в районі села Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

«Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці», - повідомили про трагедію в ОДА.

Також зазначається, що на Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися йти в наступ в районі Сеньківки. Під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Додамо, український військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що Куп’янський напрямок важкий, але росіяни несуть великі втрати.

В землю під Синьківкою, за його словами, окупанти тут «залягають файно».

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