Так, около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заоскалье в Купянске.
«К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте», – сообщили в Харьковской ОГА.
Поврежден жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки.
Кроме того, ночью и утром враг совершил обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов.
К счастью, обошлось без раненых и разрушений.
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Много жертв и пострадавших: оккупанты нанесли новую волну ударов по области, кадры разрушений
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Также стало известно о новых обстрелах Донецкой области.
Над остатками домов поднимается дым
Так, один человек ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.
На Донецком направлении происходили обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинского общества.
На Горловском направлении в Торецкой общине повреждены два дома, в Часовоярской общине повреждены многоэтажка, промышленное здание и четыре гаража.
На Лисичанском направлении повреждены два дома в Звановской общине: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены 2 дома. Лиманская община подверглась 8 обстрелам.
Всего за сутки россияне ранили двух жителей Донбасса.
Также оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину. За прошедшие сутки в области возникло 5 пожаров, 4 из которых в результате обстрелов.
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Страну всколыхнули новые невосполнимые потери.
Также сообщалось, что россияне ударили ракетами с самого утра.
Напомним также, что оккупанты стирают с лица земли еще одну область.