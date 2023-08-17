Этот населенный пункт представляет собой стратегически важный военный центр, считает военный эксперт Роман Свитан.

Украинские военные успешно освободили село Урожайное, расположенное в Донецкой области. В течение прошлой недели наши военные осуществляли блокаду этого населенного пункта. Официальная информация о освобождении села появилась утром 16 августа. Далее у ВСУ появилась новая цель для продвижения. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью.

Токмак играет важную роль как ключевой военный хаб в данной местности. Это обусловлено наличием железнодорожных путей и шоссе, связывающих его с Волновахой.

Помимо функции военной базы, Токмак также представляет собой стратегически важный военный центр. Эксперт подчеркнул, что при первой же возможности следует разработать детальные планы по логистике доставки боеприпасов.

"В пределах 20-30 километров расположена зона действия артиллерии. Однако критично обеспечить удобную площадку для размещения артиллерийских позиций, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на атаки противника", - делится эксперт.

Также эксперт также рассказал, что ракеты гораздо опаснее "шахедов". Шахед чуть ли не в 10 раз медленнее движется, его намного проще в этом смысле сбить. Потому ракеты, особенно в большом количестве, могут пресыщать нашу систему обороны и как-то прорываться, они могут действительно нести серьезный ущерб.

"Им противодействовать возможно только увеличением количества плотности ПВО, количества зенитно-ракетных комплексов".

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