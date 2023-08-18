СБУ опубликовали видеоматериал, который зафиксировал момент атаки морского беспилотного летательного аппарата на Крымский мост. Эта операция оказалась возможной благодаря экспериментальному беспилотному летательному аппарату Sea Baby. О деталях проведенной операции и важности данных морских дронов рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.
Указанные дроны продемонстрировали свою высокую эффективность. Эксперт отметил, что успешный результат был достигнут благодаря тому, что разработкой дрона занималась специализированная служба. Это значит, что в этом процессе не были задействованы и частные компании.
Множество спецслужб в Украине также занимаются созданием воздушных, морских и подводных дронов, благодаря новой разработке получился успешный беспилотник.
"Его создавали с использованием собственной базы, специалистов и внутренних финансовых ресурсов. Преимуществом надводного беспилотного аппарата является его устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы, что применяют россияне. Аппарат был задействован в атаке на одну из опор моста, и российские источники подтвердили, что ремонт займет не один месяц" - поделился эксперт.
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Также по мнению эксперта, массированные атаки оккупантов начнутся в районе октября, и бить они снова будут по энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Поэтому, если планируется атака на 24 августа, то она будет больше символической, чисто для галочки.
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