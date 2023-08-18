Эксперт отметил, что успешный результат был достигнут благодаря тому, что разработкой занималась специализированная служба.

СБУ опубликовали видеоматериал, который зафиксировал момент атаки морского беспилотного летательного аппарата на Крымский мост. Эта операция оказалась возможной благодаря экспериментальному беспилотному летательному аппарату Sea Baby. О деталях проведенной операции и важности данных морских дронов рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Указанные дроны продемонстрировали свою высокую эффективность. Эксперт отметил, что успешный результат был достигнут благодаря тому, что разработкой дрона занималась специализированная служба. Это значит, что в этом процессе не были задействованы и частные компании.

Множество спецслужб в Украине также занимаются созданием воздушных, морских и подводных дронов, благодаря новой разработке получился успешный беспилотник.

"Его создавали с использованием собственной базы, специалистов и внутренних финансовых ресурсов. Преимуществом надводного беспилотного аппарата является его устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы, что применяют россияне. Аппарат был задействован в атаке на одну из опор моста, и российские источники подтвердили, что ремонт займет не один месяц" - поделился эксперт.

Также по мнению эксперта, массированные атаки оккупантов начнутся в районе октября, и бить они снова будут по энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Поэтому, если планируется атака на 24 августа, то она будет больше символической, чисто для галочки.

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