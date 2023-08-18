ВСУ продолжают движение на Запорожском направлении. Появятся ли новые возможности у украинских сил после деокупации Работино, рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан

«Прогрызаем основную линию обороны на одном из участков фронта, задействованы и серьезные силы, начались стягиваться резервы. Мы работаем по флангам, фланговыми ударами и вдоль линии окопов. Это не быстрый процесс, хотя там (в направлении Орехово) уже меньшее количество минных полей.

На небольших высотах и вспомогательные сооружения усложняют задачу, россияне на данных участках создали серьезные укрепрайоны, с этим придется работать. Работа нашей артиллерии идет уже 24 на 7, после разрушения гарнизонных рубежей будет проще двигаться дальше. Проще будет за счет отсутствия минных полей» - рассказал эксперт, помечая проблемы на данном направлении после продвижения ВСУ в направлении к Токмаку.

Также по мнению эксперта, массированные атаки оккупантов начнутся в районе октября, и бить они снова будут по энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Поэтому, если планируется атака на 24 августа, то она будет больше символической, чисто для галочки.

"Россиян как-то тянет к датам, проблема это у них. Потому однозначно и в районе Дня Независимости они постараются его испортить как минимум, хотя есть моменты, связанные все-таки с временем приложения усилий".

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