Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт заправки на зиму для украинского блюда - борщ. Борщ – традиционно готовят довольно продолжительное время. Как отметил кулинар, именно заправка для борща на зиму ускорит этот процесс.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что сейчас сезон созревания почвенных овощей в разгаре, потому возникает прекрасная возможность использовать эти овощи для заправки на зиму. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко заявил, что заправка точно принесет вкусный и сочный результат борщу.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам понадобятся на 2 пол-литровых банки:

2 моркови

3 зубчика чеснока

2 репчатых лука

2 сладких перца

150 мл подсолнечного масла

2 свеклы

4-5 томатов

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

10 веточек укропа

3 ст. л. столового уксуса 9%

Очистите две морковки и нарежьте на тонкие соломки, как для корейской моркови. Также очистите три зубчика чеснока и нарубите их мелкими кубиками. Очистите две репчатые луковицы от шелухи и нарежьте их мелкими кубиками.

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что дальше помойте два сладких перца, разрежьте их пополам, удалите семена и нарежьте на средние кубики. Разогрейте кастрюлю из 150 мл подсолнечного масла, добавьте чеснок и лук. Тушите их в течение 3-4 минут, пока лук станет мягким.

Затем добавьте морковь, перемешайте и готовьте в течение 4 минут. Как говорит "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, добавьте нарезанный перец и готовьте еще 5 минут. В течение этого времени очистите две свеклы и натрите ее на терке для моркови или на обычной крупной терке. Добавьте натертую свеклу к другим овощам в кастрюлю.

Помойте 4-5 томатов, разрежьте их пополам, удалите плодоножку и натрите на крупной терке так, чтобы кожура осталась у вас в руках. Добавьте помидоры в кастрюлю. Всыпьте по 1 столовой ложке соли и сахара, убавьте огонь и тушите овощи 25-30 минут, периодически помешивая.

"Мастер Шеф" Клопотенко заявил, что после этого добавьте мелко порезанный укроп и 3 столовых ложки столового уксуса 9%, готовьте еще 5 минут. Пока готовится заправка, стерилизуйте банки с крышками по удобному для вас методу.

Разложите готовую заправку по банкам и хорошо закройте крышками. Оставьте их остывать при комнатной температуре, затем перенесите в прохладное место для хранения в течение года.

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