Так, по словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, в районе западнее Работино начал сосредотачиваться еще один батальон. Ранее на это направление также было зафиксировано перемещение десантно-штурмового полка.

На данный момент наиболее важные события происходят не в самом Работино, а западнее и восточнее него.

«Эти события означают больше, чем контроль над населенным пунктом. Дело в том, что восточнее села расположены передовые позиции главного рубежа обороны противника, а западнее - локальная линия опорных пунктов (до с.Копани), которая, по идее, должна прикрывать Новопрокоповский узел обороны противника с запада и северо-запада. За которым, в свою очередь, также начинаются передовые позиции главного рубежа обороны противника», - поясняет Машовец.

Эксперт добавляет, что очевидно, обход передовых подразделений ВСУ Работино по обоим флангам не только не оставляет смысла для противника в его удержании, но и может привести к выходу ВСУ к главному рубежу обороны оккупанты на достаточно широком фронте.

«Учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ восточнее села уже продвинулись к главному рубежу обороны противника и продолжают расширять этот клин, вопрос продвижения ВСУ вдоль дороги Т-04-08 из Новоданиловки на Новопрокоповку (т.е. с другой, западной стороны с.Работино) приобретает особое значение», - поясняет также Машовец.

По словам военного эксперта, россияне оборудовали эту локальную линию опорных пунктов вдоль нескольких длинных лесополос, которые тянутся с западной окраины Работино до Копаней.

«Пока что главные усилия противник концентрирует именно на направлении Работино – Новопрокоповка… Но, очевидно, что вопрос обоих флангов этой основной дирекции наступления ВСУ приобретает для противника особое значение», - отметил Константин Машовец.

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