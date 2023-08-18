Харьковская область каждый день подвергается ужасным обстрелам и атакам со стороны российских оккупантов.

Так, от вражеского огня снова страдали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате нового обстрела Купянска разрушен частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары.

К сожалению, есть погибшая. Это 61-летняя женщина. Еще одна женщина 60-ти лет получила ранения.

В Волчанске и селе Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.

Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двухлетняя, Кучеривка, Куриловка и другие населенные пункты.

Также сообщается, что на линии фронта на Купянском направлении российские оккупанты продолжили попытки идти в наступление в районе Сеньковки.

«Получили отпор от ВСУ и отступили с потерями», - отметили в Харьковской ОГА.

Добавим, Россия увеличила давление на население на Купянском направлении.

Захватчики обстреливают населенные пункты, инфраструктуру и жилые дома.

«ВСУ держат свои позиции, наносят большие потери российской армии. Это побуждает противника чаще проводить ротацию и смену подразделений», – сообщил руководителя Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, из четырех общин Купянщины эвакуировали уже более 500 человек.

Жителей вывозят 14 волонтерских организаций совместно с полицейскими.

По словам командира эвакуационного отряда «Красного Креста» Игоря Клименко, выезжать начали активно:

«Эвакуируются пожилые люди, маломобильные и те, чья родня в Украине или за рубежом. Как они говорят: "Мы сидели до последнего, но уже нет сил".

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Страну всколыхнули новые невосполнимые потери.

Также сообщалось, что боец ​​ВСУ рассказал об аде на Купянском направлении.

Напомним также, что россияне готовят капкан для ВСУ на Купянском направлении.