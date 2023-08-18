Враг ударил по Запорожью средь бела дня, специалисты проводят обследование, чтобы определить объем повреждений.

В результате взрывной волны "вылетели" квартирные и балконные окна, стекло на лестничных клетках в трех многоэтажных домах.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, повреждения получили учебные заведения.

Пока известно, что специалисты райадминистрации и «Запорожремсервиса» проводят обследование, чтобы определить объем повреждений в домах, для дальнейшего выполнения работ по устранению последствий вражеского удара.

Кроме того, Куртев добавил, что данных о пострадавших по состоянию на 13:30 не поступало.

"Надеемся, что все люди действительно целые и невредимые. Детали уточняются. Если ваш дом тоже получил повреждения, обращайтесь на 15-80 (из стационарных) и на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (с мобильных)", - говорится в обращении к жителям.

Напомним, под вражеским огнем сегодня, 18 августа, пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

В результате нового обстрела Купянска разрушены частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары.

К сожалению, есть погибшая. Это 61-летняя женщина. Еще одна женщина 60-ти лет получила ранение.

В Волчанске и селе Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.

Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двухлетняя, Кучеривка, Куриловка и другие населенные пункты.

Также сообщается, что на линии фронта на Купянском направлении российские оккупанты продолжили попытки идти в наступление в районе Сеньковки.

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Также сообщалось, что боец ​​ВСУ рассказал об аде на Купянском направлении.

Напомним также, что россияне готовят капкан для ВСУ на Купянском направлении.