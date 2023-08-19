Могут попробовать с помощью техники что-то сделать, с помощью рассредоточения какого-то, сейчас известно, как они (оккупанты) пытаются двигаться.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский недавно побывал на Купянском направлении и сделал несколько важных заявлений. Был также принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны. О том, может ли враг применить на Купянском направлении бахмутскую тактику, детальнее рассказал военный эксперт Роман Свитан.

«Для того чтобы повторить тактику Бахмута, им надо определенные подразделения, которые будут идти, так сказать, на смерть сразу. Штурмы так называемые мог еще устроить Пригожин, но сейчас уже никто в российской армии вот такого рода «подвиг» не повторит. Они не будут ложиться там батальонами или тысячами, как это в свое время Пригожин забрасывал сидельцев на наши пулеметы.

Могут попробовать с помощью техники что-то сделать, с помощью рассредоточения какого-то – это мы сейчас видим, как они пытаются двигаться. Мы их накрываем, есть чем, поэтому не будет такого повторения сценария Бахмута, план не выйдет» - делится эксперт.

По предварительным прогнозам, следующей весной оккупанты могут запустить новую военную кампанию, направленную на восстановление территорий, утраченных в текущем году.

"РФ может ориентироваться на наступательные операции с целью восстановления контроля над сухопутным коридором к Крыму или движения на территории Донбасса. В течение весны и лета российские военные будут стремиться захватить территории" - также поделился эксперт.

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