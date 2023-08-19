Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт варенья, которое часто готовит его мама. Кулинар отметил, что речь идет о варенье, которое делается из яблок с добавлением лимона.

"Мастер Шеф" Клопотенко советует попробовать варенье с яблоками и лимоном в украинском стиле. Это блюдо точно придется по душе тем, кто ценит наши национальные вкусы и традиции. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что такое варенье всегда получается невероятно вкусным и ароматным.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам понадобятся:

3 кг яблок

2,1 кг сахара

3 лимона (или 30 г ванильного сахара или 6 ч. л. корицы)

Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко, чтоб приготовить это вкусное яблочное варенье, сначала нужно помыть 3 килограмма яблок, затем разрезать их пополам и удалить сердцевину, а после этого – порезать на небольшие кусочки.

Переложить нарезанные яблоки в кастрюлю, которую планируете использовать для приготовления варенья. На следующем этапе добавить к яблокам 2,1 килограмма сахара, хорошо перемешать и оставить это все на 10 часов при комнатной температуре.

Затем ставьте кастрюлю с яблоками на огонь и варите в течение 5 минут после закипания. "Мастер Шеф" Клопотенко уточнил, что важно не перемешивать и не накрывать крышкой. После этого выключите огонь и оставьте емкость с фруктами еще на 10 часов при комнатной температуре.

Затем повторно прокипятите в течение 5 минут и снова оставьте остывать. Этот шаг повторяем 2-3 раза. В последней варке к яблокам можно добавить порезанные на части 3 лимона, или 30 г ванильного сахара или 6 чайных ложек корицы.

После того как варенье готово, следующим шагом является стерилизация банок и крышек. Раскладывайте готовое варенье в банки, закрывайте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем храните эти банки с вареньем в прохладном месте.

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