Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт варенья, которое часто готовит его мама. Кулинар отметил, что речь идет о варенье, которое делается из яблок с добавлением лимона.
"Мастер Шеф" Клопотенко советует попробовать варенье с яблоками и лимоном в украинском стиле. Это блюдо точно придется по душе тем, кто ценит наши национальные вкусы и традиции. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что такое варенье всегда получается невероятно вкусным и ароматным.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам понадобятся:
- 3 кг яблок
- 2,1 кг сахара
- 3 лимона (или 30 г ванильного сахара или 6 ч. л. корицы)
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Не стало талантливого украинского актера, жена сообщила о трагедии: "Он был лучшим из всех кого я знаю"
Оккупанты нанесли страшный удар по гуманитарному штабу, дома вспыхнули: кадры с места
"Боится больше, чем НАТО": названа страна, которую Путин не осмелится трогать
"Уже нет сил": количество жертв растет, эвакуация набирает обороты
Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко, чтоб приготовить это вкусное яблочное варенье, сначала нужно помыть 3 килограмма яблок, затем разрезать их пополам и удалить сердцевину, а после этого – порезать на небольшие кусочки.
Переложить нарезанные яблоки в кастрюлю, которую планируете использовать для приготовления варенья. На следующем этапе добавить к яблокам 2,1 килограмма сахара, хорошо перемешать и оставить это все на 10 часов при комнатной температуре.
Затем ставьте кастрюлю с яблоками на огонь и варите в течение 5 минут после закипания. "Мастер Шеф" Клопотенко уточнил, что важно не перемешивать и не накрывать крышкой. После этого выключите огонь и оставьте емкость с фруктами еще на 10 часов при комнатной температуре.
Затем повторно прокипятите в течение 5 минут и снова оставьте остывать. Этот шаг повторяем 2-3 раза. В последней варке к яблокам можно добавить порезанные на части 3 лимона, или 30 г ванильного сахара или 6 чайных ложек корицы.
После того как варенье готово, следующим шагом является стерилизация банок и крышек. Раскладывайте готовое варенье в банки, закрывайте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре. Затем храните эти банки с вареньем в прохладном месте.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.