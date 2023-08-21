На южном направлении фронта обстановка очень напряжены, Вооруженные силы Украины водят за нос оккупантов, не давая понять, где будет направление главного удара.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, напряжение на юном направлении растет, потому что, несмотря на тяжелые условия, украинские войска продолжают свое наступление.

"Украинские войска, несмотря на невероятно тяжелые условия, продолжают наступать, и они вынуждены наращивать ударную группировку для прорыва, или продолжения наступлений. С этим связано такое напряжение собственно с украинской стороны. С российской стороны напряжение нарастает немного по другим причинам – россияне пытаются удерживать все территории, которые они сейчас контролируют, и потому они вынуждены растягивать свои резервы, удерживать их на всех участках фронта", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, сейчас ВСУ лишили оккупантов возможности осуществить такие мгновенные и молниеносные маневры для того, чтобы остановить наше наступление.

"Плюс, они не могут четко определиться, и мы не предоставляем такой возможности, определиться с направлением главного удара, где же он произойдет и на каком участке фронта наши войска сосредотачивают свое основное внимание. И знаете, как говорят, медийно у нас распиарены два направления – это Мелитопольское и Бердянское, но скажем так есть еще не менее двух дополнительных направлений приложения наших усилий, где мы можем говорить о потенциальных достижениях в наступательной операции", - подытожил Сергей Грабский.

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