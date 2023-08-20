Поэтому заявления, что силы обороны Украины расширяют на левом берегу Херсонской области плацдарм, пока преждевременные.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что плацдарм - это территория, на которой развёрнуты войска, для ведения оборонных, либо наступательных действий. При этом в случае с Левым берегом это должен быть плацдарм при форсировании водной преграды, порядок создания которого строго прописан.

"В ходе форсирования водной преграды, передовые подразделения занимают участок на противоположном берегу, после чего вводятся силы второго эшелона и происходит процесс расширения до уровня оперативных сил", — пишет Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что мы не наблюдаем подобную ситуацию на левом берегу Херсонской области. Но там происходит другое явление, уникальное для современных войн и конфликтов: Силы обороны Украины небольшими группами ССО регулярно расширяют серую зону, но с одним очень важным нюансом.

"Серая зона, которой становится с каждым разом всё больше и больше, находится под огневым контролем артиллерии с правого берега, имеющей преимущество не только по дальности и точности, но и по причине размещения на господствующих вершинах. То есть, это серая зона, находящаяся под огневым контролем.

Именно поэтому, называть происходящее на левом берегу Херсонской области расширением плацдарма - некорректно. А вот когда это начнёт происходить, не заметить этого будет просто невозможно. Хотя бы по истеричным воплям российских пропагандистов и всяких там "военкоров"", — добавил военный обозреватель.

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