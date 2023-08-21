Украинские наводные дроны показали свою эффективность в Черном море, теперь РФ начала тщательно прятать свои корабли.

Даже не имея своего флота в Черном море, Украина показала, что имеет эффективные средства для угрозы российским кораблям, и Крымскому мосту в частности. Теперь в РФ начали искать способы, как защитить свой флот от этой угрозы.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, на сегодняшний день Россия не имеет такого оружия, которое могло бы гарантировать безопасность их флоту, и противодействовать именно морским дронам.

"Поэтому они полагаются на глаза и слух своих моряков прежде всего. А во-вторых, они могут создавать определенные боновые заграждения для того, чтобы просто не допустить прорыв этих дронов к объектам критической морской инфраструктуры. Боновые зарождение уже исторически создавали для того чтобы, просто физически предотвратить прохождение этих дронов в портовую акваторию или на подходы к каким-то стоянкам. Ну это все, на что они могут быть способны", - говорит Грабский.

По его словам, у России сейчас нет в кармане никакого козыря, который они могут использовать, чтобы активно предотвращать эти атаки этих наводных дронов.

"Единственное, что можно предположить, что Российская Федерация имеет еще определенные возможности, и будет создавать системы радиоэлектронной борьбы для, того чтобы подавлять сигналы дронов, чтобы нейтрализовать угрозу от них. Так, как они, кстати, достаточно активно и успешно делают на сухопутных участках", - говорит Грабский.

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