Украинские дроны показали высокую эффективность в поражении российского флота и буквально переломили ситуацию в Черном море, несмотря на то, что у РФ полное доминирование в плане кораблей.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, теперь российское командование ломает голову, как противодействовать нашим наводным дронам. В частности, они начинают увеличивать количество, которыми пытаются останавливать эти дроны.

"Ситуация с большинством кораблей черноморского флота, она такая же, как и была ранее, более 70 их находится в Севастопольской бухте. Остальные находятся на восточном побережье Крыма, думая, что там они могут быть в безопасности. Основным вызовом и угрозой для нас присутствия черноморского флота – это возможности ракетных атак, ракетами "Калибр", с подводных лодок в том числе", - говорит Мусиенко.

При этом, по словам эксперта, из корабли наши дроны достают, а вот подводными лодками это труднее, соответственно, это тот основной уровень угроз. Однако, несмотря на доминирующее положение в море российского флота, украинские силы смогли переломить ситуацию.

"На сегодняшний день, благодаря надводным дронам, Украина смогла переломить ситуацию. И это парадокс, потому что при полной доминантности России по количеству кораблей, тем более подлодок, которых и близко нет у Украины, мы сейчас заставляем их прижиматься к своим акваториям, к портам", - говорит эксперт.

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