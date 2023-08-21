Появилась информация от западных СМИ, в частности CBS News, о прорыве ВСУ минных полей в направлении Токмака. По словам военного эксперта и политолога Дмитрия Снегирева, это сообщение появляется после предыдущих сообщений и в Bild, и в других западных СМИ о том, что украинское контрнаступление в очередной раз захлебнулось.

Как рассказал эксперт в эфире "Фабрики новостей", некоторые западные издания пророчат, что украинская сторона вряд ли до зимы может дойти до Мелитополя, или даже не до Мелитополя, а до Токмака. Однако, на самом деле все далеко не так.

"Поэтому, ну это логическое продолжение этой темы, когда появляется информация, что успешный характер продвижения ВСУ в районе Токмака свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны и преодолели соответственно минные поля. Это основное, скажем так, инженерное заграждение, мини-заграждение Российской Федерации, которые составляли шириной до 15 км. Это показательно, то что происходит в районе Роботино – успешные действия Вооруженных Сил Украины", - говорит Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, также стоит отметить, что за последние сутки есть продвижение в сторону Новопокровки и Копани.

"То есть фактически, скажем так, из двух сторон обойдя населенный пункты и навязав характер боев для русских оккупантов непосредственно в самом населенном пункте, мы расширяем фронт по флангах, двигаясь одновременно в направлении Копани и в направлении Новопокровки. Это показатель. То есть, мы расширяем собственно фронт украинского контрнаступления", - говорит Снегирев.

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