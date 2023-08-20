У ВСУ на данный момент задача заключается не только в освобождении территорий, но и в дезактивации российской армии, а также в привлечении как можно большего числа оккупантов в ситуацию, где их можно будет контролировать. Военный эксперт Роман Свитан поделился основной целью, которую ставят перед собой Вооруженные Силы Украины, а также рассказал детальнее об их успехах за последние дни.
Эксперт обозначил временно оккупированные российскими войсками, где россияне могут оказаться в сложной ситуации. Там, по словам эксперта, у российских преступников будут реальные проблемы.
«До сих пор часть 35-й армии в районе Токмака еще не была привлечена в действиях. Стоит постараться добиться того, чтобы российские силы тоже были вовлечены в боевые действия. Важно добиться полного связывания резервов противника, что представляет собой разновидность стратегической ловушки» - делится эксперт.
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В случае, если эта часть сил оккупантов также будет вовлечена в боевые действия в районе Орехово, при одновременном наступлении в направлении Мариуполя из-под Времьенского выступа, будет создана сложная ситуация для российских войск. Такой сценарий представляет собой своего рода окружение, которое охватит три области: Херсонскую Запорожскую и Крымское направление в целом.
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