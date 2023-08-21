Вооруженным силам Украины не обязательно заходить в сам Мелитополь. Достаточно будет взять его в клещи и обрезать логистические пути снабжения оккупационных войск.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, Мелитополь ключевой город в контексте военной логистики оккупантов. Первый шаг на пути к освобождению Мелитополя – это взятие Токмака.

"Токмак, он находится на перекрестке нескольких дорог, и он является таким ключевым узлом логистическим. То есть, когда мы дойдем до Токмака, дальше будет прямая дорога уже на Мелитополь. Мелитополь так же находится на развилке – там несколько дорог перекрещиваемся, и нам не обязательно будет брать Мелитополь, мы можем обойти Мелитополь, взять его в клещи", - говорит военный эксперт.

По его словам, в случае с Мелитополем, его можно окружить, как и Бахмут, как то, что сейчас происходит в Бахмуте.

"Он важен с логистической точки зрения, то есть надо иметь контроль над этими логистическими путями", - говорит Павел Нарожный.

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