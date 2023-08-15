Уже в следующем году ВСУ могут достичь границ, которые были установлены в 1991 году. Однако ускорение этого процесса возможно только при условии полного уничтожения Керченского моста, поскольку это лишило бы российскую военную группировку на Восточном фронте ресурсов и поддержки. Об этом рассказал во время стрима военный эксперт Олег Жданов.

Если найдется способ нарушить функциональность Керченского моста, и это не будет официально приписано Украине, то российская военная группировка окажется в затруднительном положении. Это могло бы стать эффективной ловушкой для российских войск, находящихся вблизи Мелитополя и его окрестностей.

"Тогда фактически мышеловка захлопывается там. Оккупанты оказалась бы отрезанные от необходимых ресурсов, и это сделало бы их снабжение без поддержки железной дороги практически невозможным. В таком случае, у нас были бы отличные шансы завершить войну" - делится эксперт.

Также эксперт подметил, ситуация может быть более сложной, чем в прошлом году, связанная с электроснабжением и активными обстрелами оккупантов.

В предыдущем году российские войска разрушили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Теперь, чтобы вызвать "блекаут", оккупантам потребуется меньше усилий.

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