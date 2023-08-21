Вооруженные силы Украины медленно продвигаются в направлении полного окружения Бахмута. Процесс уже идет к завершению, однако это пока не финишная прямая.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, процесс окружения Бахмута медленный, так как там сосредоточена большая группировка оккупационных войск.

"Там процесс медленно заканчивается, процесс окружения Бахмута. Нельзя сказать, что он там на какой-то финальной стадии находится, потому что там процесс происходит гораздо медленнее. Почему так? Потому что у врага там гораздо легче с логистикой, там намного больше группировки врага, много живой силы и техники. Поэтому процесс там продвигается медленно", - говорит Нарожный.

Как отмечает эксперт, в то же время в этом направлении все идет уже более таким широким фронтом

"Фронт уже идет не только на рубеже Клещеевки, он уже пошел дальше на юг. Я не уверен, что там успех будет развиваться так быстро, потому что это ну не есть сейчас ключевым направлением украинского наступления. Ключевое направление – это юг", - подытожил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата.

Как сообщала Politeka, Новая волна вражеских атак: от обстрелов вспыхнули пожары, под ударом дома, детсад и церковь.

Также Politeka писала, что Успешное наступление ВСУ на еще одном направлении, появились хорошие новости: "Уже вышли к первым...".