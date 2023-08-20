Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, какая ситуация сейчас в районе Бахмута.

"Россияне стали заложниками своей же политической пропаганды, и они не могут себе позволить отойти от Бахмута. С военной точки зрения, то место, которое когда-то называлось Бахмутом, не имеет никакого значения, но здесь уже не исключительно с военного подхода, а именно с политического россияне не могут от него отойти. И они создают все условия для того, чтобы там удержать эту позицию, бросая в бой и танковые подразделения, и воздушно-десантные", — заявил эксперт.

По его мнению, кадыровский "Ахмат" на Бахмутском направлении не представляет какой-то большой угрозы.

"Использование в первом эшелоне Ахмат-войск — это уже показатель такого некоего отчаяния, когда в бой идет уже все, что можно только бросить. И в общем-то хорошо. Несмотря на такую ожесточенность боев, простите такой военный цинизм, это направление не вызывает у нас особого беспокойства, потому что там мы методично и последовательно выполняем нашу главную задачу — уничтожение войск противника. Победа в любой битве определяется не той территорией, которую заняли войска, а разгромом того количества войск, которое противостоит этим войскам", — добавил Сергей Грабский.

Эксперт также отметил, что ударами по противнику На Бахмутском направлении ВСУ не дают оккупантам возможность перекинуть те же самые Ахмат-войска куда-то на Юг или на Север.

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