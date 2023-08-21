Как только в Украине появятся западные истребители, РФ устроит на них охоту.

На днях США одобрили поставки в Украину современных истребителей F-16, а 20 августа президент Зеленский посетил Данию и Нидерланды, где договорил о поставках этих самолетов после обучения наших пилотов. Однако, поставка F-16 в Украину несет в себе и новую угрозу со стороны РФ – они начнут охотится на эти истребители.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, как только истребители начнут базироваться на наших аэродромах, для врага это будет цель номер один. Поэтому очень важно обеспечить безопасность этих самолетов.

"Самая главная защита – это, безусловно, противовоздушная система обороны, это противовоздушная оборона, это эшелированная ПВО, которая будет находиться неподалеку от этого аэродрома или именно закрывать этот район. Потому что Россия, как только у нас появятся F-16, или как только будет готов такой аэродром, она начнет по нему наносить ракетные удары, это будет для нее цель номер один", - говорит Александр Коваленко.

По его мнению, ПВО должна быть не хуже, чем сейчас в Киеве и Киевской области. В частности, это западная ПВО малого, среднего и большого радиуса. Потому что истребители – это действительно стратегический будет объект.

Кроме того, как отмечает Коваленко, в Украине должен быть не один оборудованный под F-16 аэродром, их должно быть несколько. Это на случай, ели один, например, РФ разбомбит, то чтобы истребителю было где приземлиться.

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